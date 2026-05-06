Una serra clandestina con nove piante di cannabis in casa | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato in casa una serra clandestina con nove piante di cannabis. Durante la perquisizione, sono stati trovati anche 400 grammi di marijuana già confezionata. L’operazione si è svolta in un’abitazione privata, dove sono state sequestrate le piante e la sostanza stupefacente. L’uomo si trova ora in custodia in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Teneva in casa una serra dove coltivava nove piante di cannabis, e alla perquisizione domiciliare spuntano anche 400 grammi di marijuana. È stato quindi arrestato dai carabinieri un 42enne triestino per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto lo scorso 18 aprile ma la.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: “Venite, c’è puzza di marijuana”: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane Leggi anche: “Venite, c’è odore di marijuana”: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una serra clandestina con nove piante di cannabis in casa: arrestato 42enne; Droga e armi clandestine in Salento, a Veglie un 28enne finisce ai domiciliari; GIOIA TAURO Controlli straordinari dei Carabinieri durante le festività: sequestri, denunce e tolleranza zero su ambiente, legalità e sicurezza stradale; Cagliari scoperta serra con 121 piante | arrestata una donna. In casa una serra di marijuana e in un deposito l’occorrente per produrre documenti falsi: arrestato 49enne VIDEOSi era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera e propria serra all’interno di un appartamento nel centro storico catanese. Protagonista di questa vicenda è un 49enne ... gazzettinonline.it Pula, in casa ha una serra con 121 piante di cannabis: arrestata una 44ennePula, in casa ha una serra con 121 piante di cannabis: arrestata una 44enne - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it Futura Production. . CATANIA: DROGA E DOCUMENTI FALSI IN PIAZZA BELLINI Blitz in un appartamento nel cuore della città: scoperta una serra di marijuana e una stamperia clandestina per documenti falsi. Arrestato un uomo di 49 anni. I dettagli dell'o - facebook.com facebook