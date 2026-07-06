Frasi choc dalla pm di Benevento | la Corte europea condanna l?Italia

La Corte europea ha condannato l’Italia, secondo quanto riferito dalla pubblica ministeressa di Benevento. La decisione riguarda un caso di violenza domestica e si inserisce in un contesto più ampio di criticità nel trattamento delle denunce. La giudice ha espresso dure parole, sottolineando che questa condanna rappresenta un richiamo per il sistema giudiziario italiano. La sentenza è stata commentata in modo forte, evidenziando le falle nella tutela delle vittime.

Una condanna che va oltre il singolo caso e richiama l'Italia a una riflessione sul modo in cui vengono affrontate le denunce di violenza domestica. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato lo Stato italiano per non aver garantito un'indagine tempestiva, approfondita ed efficace in una vicenda di maltrattamenti, rilevando inoltre che alcune motivazioni contenute nella richiesta di archiviazione della Procura di Benevento riflettevano una cultura «sessista e stereotipata». Al centro della pronuncia c'è il caso di Audrey Ubeda, cittadina francese di padre spagnolo e madre campana, che cinque anni fa denunciò l'allora compagno per ripetute violenze fisiche, psicologiche e sessuali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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