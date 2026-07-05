La Corte europea dei diritti accusa una pm di Benevento | Approccio sessista in un provvedimento Italia condannata a pagare multa Ubeda | Ho vinto in nome di tutte le donne

Notizia in breve

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia e ha criticato un procedimento giudiziario di una pubblica accusa di Benevento per aver adottato un approccio considerato sessista. La richiesta di archiviazione è stata respinta dalla Corte, che ha giudicato gli argomenti usati come motivazione come discriminatori. L’Italia dovrà pagare una multa, mentre l’avvocato ha dichiarato di aver agito a nome di tutte le donne.