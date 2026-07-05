La Corte europea dei diritti accusa una pm di Benevento | Approccio sessista in un provvedimento Italia condannata a pagare multa Ubeda | Ho vinto in nome di tutte le donne
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia e ha criticato un procedimento giudiziario di una pubblica accusa di Benevento per aver adottato un approccio considerato sessista. La richiesta di archiviazione è stata respinta dalla Corte, che ha giudicato gli argomenti usati come motivazione come discriminatori. L’Italia dovrà pagare una multa, mentre l’avvocato ha dichiarato di aver agito a nome di tutte le donne.
Una richiesta di archiviazione motivata con argomenti giudicati «sessisti» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. «È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito, che nel caso di specie appare particolarmente amante della materia, tenta l’approccio sessuale». Ad argomentare così la decisione con la quale archiviare la denuncia per violenza domestica e stupro presentata, nel 2021, dalla cittadina francese Audrey Ubeda nei confronti del suo ex compagno, è stato un pm donna della Procura di Benevento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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