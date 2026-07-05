Dalla pm frasi sessiste e stereotipi Strasburgo condanna l’Italia La vittima | Vittoria per tutte le donne

Notizia in breve

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per commenti ritenuti sessisti e stereotipati fatti da una pubblica ministeressa. La pm aveva affermato che fosse normale aspettarsi che gli uomini superassero una resistenza minima di fronte a avance sessuali, considerate da lei come una reazione naturale delle donne stanche della vita quotidiana. La vittima ha commentato la sentenza come una vittoria per tutte le donne.