Dalla pm frasi sessiste e stereotipi Strasburgo condanna l’Italia La vittima | Vittoria per tutte le donne
La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per commenti ritenuti sessisti e stereotipati fatti da una pubblica ministeressa. La pm aveva affermato che fosse normale aspettarsi che gli uomini superassero una resistenza minima di fronte a avance sessuali, considerate da lei come una reazione naturale delle donne stanche della vita quotidiana. La vittima ha commentato la sentenza come una vittoria per tutte le donne.
Per la pm era “normale che gli uomini dovessero superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando stanca della vita quotidiana e un uomo avance sessuali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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