Un uomo di 34 anni di origine sudanese ha assaltato casualmente alcuni passanti nel centro di Clermont-Ferrand, nel sud della Francia. Armato di coltello, ha ferito tre persone e ha tentato di colpire alla gola un poliziotto intervenuto sul posto. L’aggressore è stato fermato con tre colpi di arma da fuoco. La scena si è svolta nel cuore della cittadina, senza altri incidenti segnalati.

Assalto con coltello a Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, dove un 34enne sudanese armato di coltello ha assaltato casualmente dei passanti nel centro della cittadina e cercato di colpire con la lama un poliziotto alla gola. L'aggressione, avvenuta in pieno giorno vicino alla zona della stazione, ha gettato nel panico residenti e turisti che si sono trovati loro malgrado a passare per place des Carmes. Anche in questo caso è un’ Solo il pronto intervento di una pattuglia del Gruppo di sicurezza di prossimità ha evitato che l’assalto si trasformasse nell’ennesima tragedia. Di fronte alla furia dell'aggressore, che non ha esitato a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, sudanese accoltella tre persone a caso e cerca di ferire un poliziotto: fefermato con tre colpi

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