Terrorista turco in Svizzera accoltella tre persone

Un uomo ha accoltellato tre persone alla stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone di Zurigo. L'aggressore, un cittadino turco, è stato subito arrestato dalle forze dell'ordine. Le tre vittime sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora state rese note. L'episodio è stato ufficialmente qualificato come un atto terroristico dalle autorità svizzere.

Attentato terroristico in Svizzera. Stavolta non ci sono remore, né alibi. L'attacco con coltello che ha ferito tre persone alla stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone di Zurigo, è stato classificato dalle autorità come un «atto terroristico». «Sottolineo il termine», ha dichiarato Mario Fehr, responsabile della sicurezza di Zurigo in conferenza stampa, aggiungendo che «è chiaro che il movente va ricercato nell'ambito di radicalizzazione e estremismo». Di questo ennesimo attentato si parlerà ancora anche in Italia - non solo perché messo in atto a meno di 300 chilometri da Como - dove inevitabilmente viene collegato all'azione stragista di due settimane fa a Modena e all'inquietante aumento degli arresti per minacce o propositi terroristici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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