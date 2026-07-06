L'interista Thuram vuole recuperare dall'infortunio e partecipare alla partita dei quarti di finale tra Francia e Marocco, prevista giovedì sera. Saibari, invece, si è infortunato e non potrà scendere in campo. La partita si giocherà alle 22 ora italiana. La squadra francese si sta concentrando sulla preparazione, mentre il Marocco si prepara alla sfida senza uno dei suoi giocatori.

Francia e Marocco si preparano a scendere in campo per i quarti di finale del Mondiale con la sfida in programma giovedì alle 22 (ora italiana). I due ct fanno la conta dei disponibili e degli infortunati, con i francesi che tenteranno di recuperare l'interista Thuram da un fastidio al polpaccio e i nordafricani che dovrebbero fare a meno di Saibari, infortunatosi contro il Canada. "Il polpaccio sta meglio. Alla prossima partita voglio esserci. I tifosi interisti non devono preoccuparsi", ha detto Marcus Thuram lasciando lo stadio di Philadelphia dopo la vittoria nei sedicesimi. Il volo per Boston è partito con 2 ore di ritardo a causa di un tempesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Marocco, le ultime sugli infortunati: l'interista Thuram vuole esserci, Saibari ko

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SENEGAL-MAROCCO, LA FINALE DI COPPA D'AFRICA!

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