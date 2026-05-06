Il Napoli si sta preparando per la prossima partita, con attenzione alle condizioni dei giocatori infortunati. Tra questi, uno dei calciatori più attesi potrebbe tornare disponibile per la formazione di partenza, mentre altri restano ancora in fase di recupero. La società ha comunicato di monitorare costantemente la situazione degli infortunati per decidere chi sarà impiegato dal primo minuto. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

Il Napoli continua a gestire con attenzione il capitolo infortuni. In vista della prossima sfida, Antonio Conte aspetta risposte soprattutto da tre situazioni diverse. Quelle di Vergara, Olivera e David Neres. Ma la notizia più positiva riguarda Giovanni Di Lorenzo. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Tra i casi ancora aperti, quello di Vergara resta uno dei più delicati. Il centrocampista è fermo dal 6 marzo, dal giorno della partita contro il Torino, e il problema al piede sinistro non gli ha ancora permesso di tornare in gruppo con continuità. Lo staff medico seguirà l’evoluzione passo dopo passo. Solo nei prossimi giorni si capirà se potrà rientrare già per il Bologna o se sarà più realistico aspettarlo per la trasferta di Pisa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo verso una maglia da titolare: le ultime sugli infortunati

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