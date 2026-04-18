Infortunati Juventus le ultime sulle condizioni di Thuram e Yildiz | cosa filtra verso la sfida col Bologna

A poche ore dalla partita contro il Bologna, si conoscono gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram e Yildiz, entrambi infortunati. La società sta monitorando attentamente i tempi di recupero dei due giocatori, senza ancora comunicare ufficialmente eventuali esclusioni dalla lista dei convocati. La gestione degli infortunati si inserisce in un quadro di attenzione costante alle risposte dei medici e alle indicazioni fornite dal staff medico.

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