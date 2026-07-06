Francia furto con scasso al museo Lalique | rubati gioielli per milioni di euro

Un furto con scasso ha colpito il museo Lalique in Francia, portando via circa venti gioielli. La refurtiva, ancora in fase di valutazione, potrebbe valere fino a quattro milioni di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o modalità dell’irruzione. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

“Sono stati rubati circa venti gioielli. Il valore della refurtiva è ancora in fase di valutazione, ma potrebbe raggiungere diversi milioni di euro, probabilmente intorno ai quattro milioni”, ha dichiarato la fonte. Su Instagram il museo ha dichiarato che le immagini sono state già visionate dalla Gendarmeria e ha annunciato che “resterà chiuso nei prossimi giorni per consentire di predisporre una riapertura in piena sicurezza, sia per il personale sia per i visitatori”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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