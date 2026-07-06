Francia dopo il Louvre i ladri svaligiano anche il museo Latique | rubati 20 gioielli per un valore di 4 milioni

I ladri hanno rubato 20 gioielli dal museo Lalique in Alsazia, portando via un patrimonio stimato in 4 milioni di euro. Dopo il furto al Louvre, si tratta di un altro colpo di rilievo in un museo francese. L’episodio è avvenuto nella cittadina di Wingen-sur-Moder, senza che siano ancora state rese note le modalità dell’irruzione o eventuali dettagli sulle misure di sicurezza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un altro furto plurimilionario in un museo francese: questa volta i ladri sono entrati in azione al museo Lalique, nella cittadina di Wingen-sur-Moder, in Alsazia. Il furto è avvenuto all’alba di domenica 5 luglio. I ladri, non ancora identificati, hanno rubato circa venti gioielli, per un valore totale che si stima attorno ai 4 milioni di euro, secondo quanto riportato dal museo e dalle forze investigative. Il problema della sicurezza in Francia. L’episodio mette nuovamente in discussione la sicurezza dei musei francesi, soprattutto dopo l’eclatante rapina al Louvre avvenuta nella mattina del 19 ottobre scorso, quando una banda di ladri era riuscita a sottrare un bottino di gioielli da 102 milioni di dollari in meno di otto minuti. 🔗 Leggi su Open.online

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#Francia Il colpo riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei musei francesi, già messa in discussione dopo il clamoroso furto al Louvre dello scorso ottobre x.com

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