Francia condannato per la sparizione della moglie | Cédric Jubillar confessa di averla uccisa

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Francia, Cédric Jubillar ha confessato di aver ucciso la moglie, scomparsa nel 2021. Era stato condannato nel 2025 a 30 anni di carcere per il suo omicidio. La confessione arriva dopo anni di indagini e sospetti. La donna era scomparsa senza lasciare tracce, e Jubillar aveva sempre negato ogni coinvolgimento. La sua ammissione cambia radicalmente la vicenda, che aveva tenuto in sospeso l’intera comunità.

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Drammatico colpo di scena in un noto caso di cronaca nera in  Francia. Cédric Jubillar, accusato dell’omicidio della moglie Delphine e condannato nell’ottobre 2025 a trent’anni di carcere, ha confessato e ha riconosciuto la sua responsabilità nella scomparsa della donna. Lo ha rivelato il quotidiano francese La Dépeche du Midi che ha visionato una lettera manoscritta di Jubillar, consegnata a uno dei suoi avvocati, Pierre Debuisson. Nella missiva il 38enne intonacatore, che dovrebbe affrontare tra due mesi il processo di appello a Tolosa, ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere disposto a rivelare dove si trova il corpo della moglie, che non è mai stato rinvenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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