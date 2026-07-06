In Francia, Cédric Jubillar ha confessato di aver ucciso la moglie, scomparsa nel 2021. Era stato condannato nel 2025 a 30 anni di carcere per il suo omicidio. La confessione arriva dopo anni di indagini e sospetti. La donna era scomparsa senza lasciare tracce, e Jubillar aveva sempre negato ogni coinvolgimento. La sua ammissione cambia radicalmente la vicenda, che aveva tenuto in sospeso l’intera comunità.

Drammatico colpo di scena in un noto caso di cronaca nera in Francia. Cédric Jubillar, accusato dell’omicidio della moglie Delphine e condannato nell’ottobre 2025 a trent’anni di carcere, ha confessato e ha riconosciuto la sua responsabilità nella scomparsa della donna. Lo ha rivelato il quotidiano francese La Dépeche du Midi che ha visionato una lettera manoscritta di Jubillar, consegnata a uno dei suoi avvocati, Pierre Debuisson. Nella missiva il 38enne intonacatore, che dovrebbe affrontare tra due mesi il processo di appello a Tolosa, ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere disposto a rivelare dove si trova il corpo della moglie, che non è mai stato rinvenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, condannato per la sparizione della moglie: Cédric Jubillar confessa di averla uccisa

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Multi SubPrison gave him 3 skills, now he crushes family and gang lords.

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