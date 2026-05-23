Claudio Amendola ha dichiarato di aver lasciato lui stessa la ex moglie, Francesca Neri. La motivazione non è stata specificata. Dopo la separazione, Amendola ha parlato della sua attuale serenità sentimentale, senza entrare in dettagli ulteriori. La coppia si è divisa dopo anni di relazione. Amendola ha scelto di condividere pubblicamente questa parte della sua vita, senza approfondire i motivi della rottura.

Dalla lunga storia con Francesca Neri alla nuova serenità sentimentale, Claudio Amendola si racconta senza filtri. L’attore rivela i motivi della rottura e spiega quanto il gossip abbia pesato sulla sua vita privata negli ultimi anni. Leggi anche: Claudio Amendola smaschera un famoso programma di Canale 5: che figuraccia per la trasmissione! Dopo anni di silenzio e grande riservatezza, Claudio Amendola è tornato a parlare apertamente di uno dei momenti più delicati della sua vita privata: la fine del matrimonio con Francesca Neri. Una relazione lunga, intensa e molto amata dal pubblico, che per oltre vent’anni aveva rappresentato una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Claudio Amendola parla della ex moglie Francesca Neri e rivela di averla lasciata lui: ecco svelato il motivo

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