Un uomo è stato trovato in strada dagli agenti di polizia, che poco dopo hanno rinvenuto un corpo senza vita. L'uomo ha confessato di aver ucciso la moglie, ma successivi controlli hanno escluso questa versione. Secondo quanto riferito, l'uomo ha accusato la polizia di aver truffato suo padre e di non intervenire tempestivamente. La vicenda è ancora sotto indagine.

Le sirene hanno riempito le strade di Taranto per diversi minuti. A tutta velocità si stavano muovendo quattro volanti della questura, i Falchi, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, hanno trovato per strada e disarmato l'uomo che aveva chiamato il 112 autodenunciandosi: "Venite subito, ho ucciso mia moglie". L'ennesimo femminicidio. Peccato che, dopo un rapido accertamento, le forze dell'ordine si sono rese conto che la donna era viva e vegeta. L'uomo è stato portato in questura e denunciato per procurato allarme., L'idea di allertare le forze dell'ordine denunciando il femminicidio della moglie sarebbe stata la "mossa della disperazione" per l'uomo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Taranto, confessa il femminicidio della moglie ma non è vero: "Hanno truffato mio padre, la polizia non arrivava"

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