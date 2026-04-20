' Elodie fidanzata con Franceska Nuredini' Selvaggia Lucarelli | Andrea Iannone furioso lei lo aiutava economicamente

Secondo quanto riportato, la relazione tra Elodie e Franceska Nuredini sarebbe iniziata mentre la cantante era ancora legata ad un ex compagno. Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che, durante questa relazione, l’ex partner di Elodie si sarebbe mostrato furioso e avrebbe accusato la cantante di aver ricevuto aiuti economici da Franceska. La vicenda sta attirando molta attenzione nel mondo dello spettacolo, diventando uno degli argomenti più discussi del momento.

Secondo Selvaggia Lucarelli, il legame tra Elodie e Franceska sarebbe nato quando la cantante era ancora insieme a Iannone e lui le avrebbe imposto una decisione La relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini è diventata uno degli argomenti più discussi del momento. Quello che iniz.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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