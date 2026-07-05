Francesca Vecchioni si è sposata con la compagna Sara nella casa di famiglia a Desenzano sul lago di Garda. L’evento è stato condiviso tramite un post su Instagram, in cui compare anche il padre, che ha commentato ironicamente: “La felicità viene dal casino”. La sposa è la figlia primogenita di un noto cantautore, nata dal matrimonio con la prima moglie.

Milano, 5 luglio 2026 – Francesca Vecchioni si è sposata con la compagna Sara nella casa di famiglia a Desenzano, sul lago di Garda. La figlia primogenita di Roberto, nata dal matrimoniodel cantautore con la prima moglie Irene Bozzi, ha voluto festeggiare l’unione civile in un post su Instagram proprio in compagnia di papà. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l'amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie a chi, come noi, continua a credere nell'amore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Francesca Vecchioni si è sposata: il video con papà Roberto che ironizza: “La felicità viene dal casino”

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