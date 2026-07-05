Francesca Vecchioni si è sposata tutto l' orgoglio di papà Roberto | La felicità viene dal casino sennò che matrimonio è?

Da vanityfair.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Vecchioni si è sposata, e il padre ha condiviso un post su social media. Nella foto, il cantautore è abbracciato alla figlia nel giardino di casa a Desenzano del Garda. Nel messaggio, il padre ha scritto che sono molto felici e che, prima del matrimonio, erano già felici, anche se un po’ distanti. Non sono stati forniti dettagli sul matrimonio o sulle nozze.

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Nel post il cantautore dice, abbracciato alla figlia nel giardino della casa di Desenzano del Garda: «Noi siamo molto felici, ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti insieme. E poi sembra che vada bene almeno le prime tre settimane, poi dopo va benino e alla fine è un casino mai visto, tremendo. Ma al momento in cui uno si sposa pensa: “Perché il casino succede sempre a tutti? Succede agli altri, non a me, perché il mio matrimonio sarà perfetto fino ai novant’anni”. Io non lo penso. ma la felicità viene dal casino». «Sennò, che matrimonio è?», aggiunge Francesca Vecchioni, che continua: «Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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