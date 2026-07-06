Francesca Pistollato la biologa contro la sperimentazione animale | Ho fatto ricerca e ho capito che in questo si c' è qualcosa di profondamente sbagliato dal punto di vista etico umano morale
Una biologa ha dichiarato di aver compreso, attraverso la propria esperienza di ricerca, che la sperimentazione animale presenta problemi etici, umani e morali. Attualmente si impegna a promuovere metodi alternativi e innovativi alla sperimentazione sugli animali. A livello mondiale, si stima che circa 190 milioni di animali siano utilizzati ogni anno in test di laboratorio e ricerca scientifica.
Promuovere «metodi e approcci innovativi e alternativi alla sperimentazione animale» è infatti ciò in cui è impegnata ogni giorno mentre secondo le stime, a livello globale, vengono impiegati circa ancora 190 milioni di animali all’anno nella ricerca e nei test di laboratorio. Soltanto nell’Unione Europea, nel 2023, sono stati impiegati quasi 8 milioni di animali: topi, pesci, ratti, conigli, porcellini d’India, criceti e uccelli. Ma anche gatti, cani e primati non umani sono soggetti a sperimentazione scientifica. Ma poiché ogni medicinale introdotto sul mercato deve essere prima verificato attraverso una sperimentazione che, per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie e thread social correlati
«Nel giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato la giornalista Bbc. Lo ha fatto dopo avere capito che cosa si stava perdendo come madre. Il dilemma ci riguarda? Fino a che punto?Una giornalista e una presentatrice sportiva della Bbc hanno annunciato di aver lasciato il loro lavoro in breve tempo, entrambe dopo aver riflettuto...
“La prima volta che l’ho vista ho pensato, oddio, quanto è bruttina. Però ho voluto prenderla lo stesso con me”: Francesca Fialdini presenta la gatta MyraIl 6 novembre scorso, Francesca Fialdini ha celebrato il primo anno di convivenza con la gatta Myra.