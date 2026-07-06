Una biologa ha dichiarato di aver compreso, attraverso la propria esperienza di ricerca, che la sperimentazione animale presenta problemi etici, umani e morali. Attualmente si impegna a promuovere metodi alternativi e innovativi alla sperimentazione sugli animali. A livello mondiale, si stima che circa 190 milioni di animali siano utilizzati ogni anno in test di laboratorio e ricerca scientifica.

Promuovere «metodi e approcci innovativi e alternativi alla sperimentazione animale» è infatti ciò in cui è impegnata ogni giorno mentre secondo le stime, a livello globale, vengono impiegati circa ancora 190 milioni di animali all’anno nella ricerca e nei test di laboratorio. Soltanto nell’Unione Europea, nel 2023, sono stati impiegati quasi 8 milioni di animali: topi, pesci, ratti, conigli, porcellini d’India, criceti e uccelli. Ma anche gatti, cani e primati non umani sono soggetti a sperimentazione scientifica. Ma poiché ogni medicinale introdotto sul mercato deve essere prima verificato attraverso una sperimentazione che, per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Pistollato, la biologa contro la sperimentazione animale: «Ho fatto ricerca, e ho capito che in questo si c'è qualcosa di profondamente sbagliato dal punto di vista etico, umano, morale»

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