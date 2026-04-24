La prima volta che l’ho vista ho pensato oddio quanto è bruttina Però ho voluto prenderla lo stesso con me | Francesca Fialdini presenta la gatta Myra

Il 6 novembre scorso, Francesca Fialdini ha celebrato il primo anno di convivenza con la gatta Myra. La conduttrice ha raccontato di aver deciso di portarla a casa nonostante i primi pensieri sulla sua apparenza. La relazione tra le due si è consolidata nel tempo, con un legame che si è sviluppato fin dall'inizio. La presentatrice ha condiviso l’occasione per ricordare il primo incontro con l’animale.

Il 6 novembre scorso Francesca Fialdini ha festeggiato il suo primo anno con la gatta Myra. Il grande amore tra le due è stato immediato. Su Instagram per l’occasione la conduttrice scriveva: “Un anno insieme! Myra hai fatto all in! Ti sei presa le mie sveglie, i miei unici momenti di relax, la casa, e adesso anche le mie serate. Ma che bello che ci sei, in un anno mi hai rivoltata come un calzino. Adottate i gatti, quelli meno fortunati, aiutate i gattili, le associazioni che hanno bisogno e sarete ricompensati. In qualche modo. I gatti sono misteriosi e semplicissimi. Come me, l’universo vi ringrazierà”. La conduttrice di “Da noi. a ruota libera” ha raccontato a Il Corriere della Sera il suo rapporto speciale: “La prima volta che l’ho vista ho pensato, oddio, quanto è bruttina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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