Francesca Fagnani ha annunciato la morte della cagnolina Bice, descrivendo il dolore come profondo e personale. La donna ha condiviso di aver vissuto con Bice molte avventure e ora sente la perdita come un momento difficile. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso o sulla data esatta della morte. La perdita di Bice rappresenta un momento di grande tristezza per Fagnani, che ha espresso il suo dolore pubblicamente.

“Un dolore profondo e personale”, Francesca Fagnani racconta così la sofferenza per la morte della cagnolina Bice, compagna di tante avventure. Il dolore di Francesca Fagnani per la morte della cagnolina Bice. Su Instagram, Francesca Fagnani ha condiviso un momento personale e particolarmente doloroso: la morte del suo cane. Si tratta di Bice, un cane di razza Cavalier King che ormai da tempo faceva parte della famiglia, rendendo più dolci le giornate della conduttrice di Belve e di Enrico Mentana. La cagnolina era stata adottata dalla coppia nel 2021 e aveva da subito conquistato il cuore dei due giornalisti. Bice purtroppo è scomparsa in queste ore, lasciando un grande vuoto nell’esistenza di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Fagnani e l’addio alla cagnolina Bice: “Un dolore profondo e personale”

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Enrico Mentana e Francesca Fagnani dicono addio alla loro cagnolina

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