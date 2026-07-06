Domenica 5 luglio, 4 di Sera Weekend si è chiuso in modo diverso dal solito. Pochi istanti prima dei saluti, l'atmosfera è cambiata: Francesca Barra ha confidato ai telespettatori di aver maturato una decisione importante, scegliendo di mettere in pausa la sua avventura televisiva per dedicarsi agli affetti più veri. Poche parole, dette con grande sincerità, che hanno subito fatto capire come non si trattasse di un semplice arrivederci di fine stagione. La decisione di fermarsi. La giornalista ha raccontato di attraversare un momento difficile e di aver sentito il bisogno di rallentare. Ha spiegato che, in questa fase della sua vita, la priorità è la famiglia e che, per questo, ha scelto di mettere temporaneamente da parte gli impegni televisivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Francesca Barra lascia '4 di Sera Weekend', la scomparsa del papà e il “periodo difficile”

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