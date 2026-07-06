Francesca Barra lascia 4 di sera | Periodo difficile l' annuncio in tv

Da iltempo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giornalista Francesca Barra ha annunciato in diretta televisiva di aver lasciato anticipatamente la conduzione di 4 di Sera Weekend. L’annuncio è stato fatto durante la trasmissione di domenica 5 luglio, in cui ha spiegato di attraversare un periodo difficile. Barra ha comunicato che non continuerà a condurre il programma, che conduceva insieme a Roberto Poletti, lasciando intendere di aver preso questa decisione per motivi personali.

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Francesca Barra lascia in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend. Lo ha annunciato la stessa giornalista che domenica 5 luglio ha parlato direttamente al pubblico del programma di Rete 4 che conduce insieme a Roberto Poletti. Una pausa dettata da motivi familiari e dalla necessità di stare vicina ai suoi cari, ha detto Barra visibilmente commossa. "Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana - scrive in un post di Instagram, commentato con un cuore dal marito Claudio Santamaria - Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà), un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend: «La mia famiglia ha bisogno di me»

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