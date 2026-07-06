Francesca Barra lascia 4 di sera | la scelta dolorosa

Alle quattro del pomeriggio, Francesca Barra ha comunicato tramite un post sui social la sua decisione di lasciare la conduzione del programma. La giornalista ha scritto di aver preso questa decisione in modo anticipato e ha ringraziato il pubblico e il team. Roberto Paoletti continuerà a condurre il programma senza di lei. La notizia ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i follower.

Con un post sui social Francesca Barra ha annunciato che lascerà la conduzione di 4 di sera, Roberto Paoletti continuerà senza di lei Francesca Barra ha annunciato sui social la sua decisione, quella di voler lasciare la conduzione di 4 di serain maniera anticipata. La conduttrice ha da poco subito un brutto lutto: è morto suo padre e questa l’ha lacerata. Così la giornalista ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la televisione e far continuare da solo Roberto Paoletti. In un lungo postBarra ha elencato le sue ragioni,spiegando cosa l’ha portata a prendere questa decisione, molto sofferta, ma quasi dovuta. “Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Francesca Barra e lo scherzo di Scherzi a parte la reazione inaspettata

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