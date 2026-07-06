La SSC Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale le prime immagini della nuova maglia casalinga. La divisa, secondo quanto comunicato dal club, è stata progettata per celebrare i cento anni di storia e appartenenza, combinando elementi che richiamano le origini del club con un design rivolto al futuro. La maglia rappresenta un omaggio alla tradizione del team, senza ulteriori dettagli sul design o sui materiali.

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha diffuso le prime immagine della nuova prima maglia. Ecco quanto riportato dal club azzurro: “Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del Club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito SSC Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l’anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e, da secoli, emblema della passione e dell’indomabilità del popolo partenopeo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - [FOTO] Napoli, arrivano le immagine della nuova maglia per le gare casalinghe degli azzurri

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Ho NASCOSTO un AirTag in una Maglia del NAPOLI !

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