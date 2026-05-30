Il Sorrento Calcio ha deciso di disputare le partite casalinghe in un campo diverso rispetto alla propria sede abituale. La squadra ha comunicato la propria scelta, senza specificare il nuovo impianto, ma confermando il cambio di location. L’Az Picerno, squadra avversaria, ha preso atto di questa decisione. La modifica riguarda le gare di campionato di Serie C e non sono stati resi noti dettagli sulla motivazione o sulla nuova sede.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Az Picerno (Serie C) “ prende atto della scelta del Sorrento Calcio di indicare lo stadio Donato Curcio quale sede delle proprie gare interne per la stagione sportiva 20262027, nell’ambito della documentazione presentata per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa specificando che “la società rossoblù ha accolto favorevolmente la richiesta del club rossonero, confermando la propria disponibilità all’utilizzo dell’impianto”. Nelle ultime tre stagioni, in attesa dei lavori di rifacimento dello stadio Italia, il Sorrento ha disputato le sue partite casalinghe allo stadio Viviani di Potenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie C, il Sorrento ha scelto dove disputerà le gare casalinghe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SERIE C | Foggia, Sorrento prima di tre finali. Barilari deve fare i conti con sgradita sorpresa…

Notizie e thread social correlati

Kei Nishikori dice basta: il tennista giapponese ha annunciato dove disputerà il suo ultimo torneoIl tennista giapponese ha comunicato ufficialmente che la sua carriera si conclude con l’ultimo torneo che disputerà.

Basket Serie A: al via i playoff. Il calendario, le favorite e dove vedere le gare in TVA una settimana dalla conclusione della regular season, sono stati annunciati i quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket.

Temi più discussi: Sorrento ancora in esilio: giocherà a Picerno, ma senza stadio sarà l’ultima iscrizione in Serie C; Mappa della prossima C, la 4ª dell’era De Laurentiis; Under 15 Serie C: Perugia a un passo dalla semifinale, 3-0 alla Ternana nel derby; Sorrento, il futuro è già oggi: giovani, sostenibilità e il sogno Stadio Italia.

Calcio: in Serie C il Sorrento disputerà le sue gare casalinghe a Picerno(ANSA) - POTENZA, 30 MAG - L'Az Picerno (Serie C) prende atto della scelta del Sorrento Calcio di indicare lo stadio Donato Curcio quale sede delle proprie gare interne per la stagione sportiva 2026/ ... msn.com

Il Sorrento ha perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C (Video intervista) positanonews.it/2026/05/il-sor… #Sorrento #SerieC #Calcio #Sport #DonatoCurcio x.com

Non avevo mai capito l'ossessione per il calcio fino a che la mia città è andata in Champions League reddit

Il Sorrento si iscrive al campionato, giocherà a Picerno: Ma senza campo Italia non si andrà avantiformalizzato l’iscrizione al campionato di Serie C e che giocherà le proprie gare interne allo stadio Donato Curcio di Picerno ... sorrentopress.it