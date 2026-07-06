FOTO Benevento iniziato il ritiro all’Antistadio Imbriani

Notizia in breve

Alle 8:30 di questa mattina, il Benevento ha iniziato il ritiro pre-stagionale. La squadra si è radunata al Ciro Vigorito prima di spostarsi sull’erba dell’Antistadio Imbriani. La sessione ha avuto inizio puntualmente, con tutte le attività programmate previste per la giornata. Sono state scattate alcune foto dell’allenamento, che si è svolto sul campo secondario. Non sono stati comunicati dettagli sui dettagli tecnici o sui partecipanti.