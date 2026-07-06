FOTO Benevento iniziato il ritiro all’Antistadio Imbriani
Alle 8:30 di questa mattina, il Benevento ha iniziato il ritiro pre-stagionale. La squadra si è radunata al Ciro Vigorito prima di spostarsi sull’erba dell’Antistadio Imbriani. La sessione ha avuto inizio puntualmente, con tutte le attività programmate previste per la giornata. Sono state scattate alcune foto dell’allenamento, che si è svolto sul campo secondario. Non sono stati comunicati dettagli sui dettagli tecnici o sui partecipanti.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ iniziata in maniera puntualissima la prima giornata di ritiro del Benevento che questa mattina alle 8:30 (alla fine del testo tutte le foto) si è ritrovato al Ciro Vigorito per poi spostarsi sul prato dell’Antistadio Imbriani. In totale sono 29 i calciatori presenti al raduno. Curiosità per vedere Schimmenti, Siatounis e Logan che hanno raggiunto l’impianto sportivo insieme e sono stati tra i primi ad arrivare. Out Caldirola (non c’è ancora accordo sul contratto) e Simonetti. L'articolo FOTO Benevento, iniziato il ritiro all’Antistadio Imbriani proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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