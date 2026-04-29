VIDEO & FOTO Benevento buone notizie dall’Imbriani | tre recuperi per Floro Flores…che si piazza in difesa
Nel pomeriggio di oggi, il Benevento ha svolto una sessione di allenamento all’Imbriani sotto un cielo soleggiato. Durante la seduta, l’attaccante ha effettuato tre recuperi e si è spostato in difesa. La sessione si è svolta a porte aperte e fa parte della preparazione in vista della prima partita della Supercoppa. Sono stati condivisi anche alcuni video e foto dell’allenamento sui canali ufficiali del club.
Tempo di lettura: 3 minuti Sotto un sole quasi estivo, il Benevento ha svolto all’ Imbriani la consueta seduta settimanale a porte aperte in vista del debutto nella Supercoppa. I giallorossi, così come ha decretato il sorteggio, faranno il loro esordio solo sabato 9 maggio contro l’ Arezzo al Ciro Vigorito o al Menti di Vicenza in base al risultato della prima giornata in programma il 2. Tante buone notizie per mister Floro Flores che oggi ha ritrovato a pieno regime Luca Caldirola che ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni, partitella compresa. Il difensore è reduce dall’operazione al volto per ridurre le conseguenze della frattura rimediata contro il Cosenza ed è sceso in campo protetto da una apposita mascherina utilizzata in passato in casi simili come quello dell’ex attaccante del Napoli Victor Osimehn.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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