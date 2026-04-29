Nel pomeriggio di oggi, il Benevento ha svolto una sessione di allenamento all’Imbriani sotto un cielo soleggiato. Durante la seduta, l’attaccante ha effettuato tre recuperi e si è spostato in difesa. La sessione si è svolta a porte aperte e fa parte della preparazione in vista della prima partita della Supercoppa. Sono stati condivisi anche alcuni video e foto dell’allenamento sui canali ufficiali del club.

Tempo di lettura: 3 minuti Sotto un sole quasi estivo, il Benevento ha svolto all’ Imbriani la consueta seduta settimanale a porte aperte in vista del debutto nella Supercoppa. I giallorossi, così come ha decretato il sorteggio, faranno il loro esordio solo sabato 9 maggio contro l’ Arezzo al Ciro Vigorito o al Menti di Vicenza in base al risultato della prima giornata in programma il 2. Tante buone notizie per mister Floro Flores che oggi ha ritrovato a pieno regime Luca Caldirola che ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni, partitella compresa. Il difensore è reduce dall’operazione al volto per ridurre le conseguenze della frattura rimediata contro il Cosenza ed è sceso in campo protetto da una apposita mascherina utilizzata in passato in casi simili come quello dell’ex attaccante del Napoli Victor Osimehn.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro Flores…che si piazza in difesa

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