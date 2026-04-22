VIDEO & FOTO Benevento gli infortunati puntano la Supercoppa | buone notizie dall’Imbriani

Questa mattina il Benevento ha svolto una sessione di allenamento all’Imbriani con porte aperte, in preparazione alla partita di domenica alle 18 contro l’Audace Cerignola, ultima del campionato di regular season. Durante l’allenamento, alcuni giocatori infortunati hanno partecipato alla seduta, offrendo segnali positivi riguardo alla loro condizione fisica. La squadra si prepara quindi in vista dell’incontro senza particolari restrizioni o assenze segnalate.

Tempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani in vista dell’ultimo impegno della regular season di domenica (ore 18) contro l’ Audace Cerignola. Buone notizie dall’infermeria perché Manconi ha svolto tutta la seduta insieme al resto dei compagni e può dirsi pienamente recuperato. Condizione in crescita anche per Caldirola, Maita e Vannucchi ai quali è stato riservato un lavoro personalizzato e tutti e tre potrebbero essere disponibili per la prima gara di Supercoppa. La pioggia, che da un punto in poi è caduta copiosa sull’Imbriani, non ha impedito al gruppo di proseguire la seduta su ritmi sempre alti, compresa la partitella finale alla quale hanno preso parte anche i giovani Giugliano, Del Gaudio e Donatiello.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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