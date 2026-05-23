Dal co-working a luogo di incontro e studio | le sale dell’ala moderna del Museo si aprono alla città

Le sale del Laboratorio Aperto al terzo e quarto piano del Museo della Città riaprono lunedì, offrendo uno spazio rinnovato per il co-working, lo studio e gli incontri. L’ambiente, situato nell’ala moderna del museo, si rivolge a chi lavora da remoto o ha bisogno di un luogo per studiare. Le stanze sono state riqualificate per accogliere chi cerca un ambiente aperto e funzionale per le proprie attività.

Un ritrovato e rinnovato spazio per il co-working, per lo studio e per l’incontro. Riaprono lunedì le stanze del Laboratorio Aperto al terzo e quarto piano dell’ala moderna del Museo della Città: un luogo rivolto a chi cerca un ambiente per lavorare da remoto e per studiare, all’interno di un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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