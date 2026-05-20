Lo Statuto permette una gestione moderna
È stato approvato uno statuto che mira a rendere la gestione della Laguna di Orbetello più moderna e organizzata. La decisione riguarda un aggiornamento delle norme e delle procedure operative, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la coordinazione tra le diverse attività legate alla tutela e allo sviluppo del territorio. Questa modifica si inserisce in un processo di rinnovamento delle modalità di gestione, con l’intento di adattarsi alle esigenze attuali del territorio e delle sue risorse.
GROSSETO Un nuovo passo avanti verso una gestione più strutturata e coordinata della Laguna di Orbetello. È stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto relativo allo statuto del Consorzio del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna, insieme alla cartografia e agli strumenti tecnici collegati. La notizia è stata al centro della giornata di studio organizzata da Ispra dedicata al tema della contaminazione dei fondali lagunari e alle prospettive future di salvaguardia ambientale dell’ecosistema orbetellano. A intervenire è stato anche il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi (foto), componente della Commissione Ambiente della Camera e primo firmatario della legge istitutiva del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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