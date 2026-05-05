È stato pubblicato il trailer di un nuovo film diretto da Christopher Nolan, intitolato “L’Odissea”. Il video promozionale presenta immagini di un’epica avventura, con riferimenti al personaggio noto come il Re di Itaca. Il trailer, definito “nuovissimo” e “epico”, anticipa un’uscita molto attesa nel panorama cinematografico. La produzione ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati di cinema e fans del regista.

“Il Re di Itaca sta per tornare’, queste sono le parole con cui echeggia il nuovissimo epico trailer del film più atteso dell’anno. L’Odissea di Christopher Nolan arriverà al cinema dal 16 luglio. Scopriamo il nuovo trailer e tutti i dettagli del film. Nuove immagini della Universal. La Universal ha pubblicato un nuovo trailer per L’Odissea di Christopher Nolan. L’ultimo assaggio del mondo dell’epopea greca di Omero mostra Ulisse, interpretato da Matt Damon, impegnato in una battaglia contro i Ciclopi, mentre il malvagio Antinoo, interpretato da Robert Pattinson, tenta di impadronirsi del trono di Itaca. Scopriamo insieme qui sotto il trailer che è stato presentato in anteprima lunedì sera durante la puntata di “The Late Show With Stephen Colbert”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il Re di Itaca sta per tornare’, ecco il nuovissimo trailer de ‘L’ Odissea’ di Christopher Nolan

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Rilasciato il trailer ufficiale di The Odyssey di Christopher Nolan. x.com