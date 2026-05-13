Itaca – Il ritorno di Uberto Pasolini film manifesto SalinaDocFest
Il SalinaDocFest ha aperto la sua ventesima edizione con la presenza di Uberto Pasolini, regista noto per un film che affronta il mito di Ulisse in modo intenso e radicale. La manifestazione si svolge in Italia e quest’anno vede la partecipazione di un ospite internazionale che ha dato un contributo significativo al cinema documentaristico. La presenza di Pasolini ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.
Roma, 13 mag. (askanews) – Il SalinaDocFest celebra la sua XX edizione con un ospite internazionale d’eccezione: Uberto Pasolini, autore di uno dei film più intensi e radicali degli ultimi anni dedicati al mito di Ulisse. Sarà infatti “Itaca – Il ritorno”, da lui diretto, il film manifesto del SalinaDocFest 2026, edizione dedicata al tema delle “Odissee contro le guerre”. Durante il SalinaDocFest, in programma dall’8 al 12 luglio, Uberto Pasolini riceverà il Premio SDF Odissee, dedicato agli autori capaci di costruire un ponte tra cinema, memoria, letteratura e immaginario contemporaneo. Il regista porterà al festival il suo film Itaca – Il ritorno (2024) che appare oggi come un’opera necessaria e profetica.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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