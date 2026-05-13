Itaca – Il ritorno di Uberto Pasolini film manifesto SalinaDocFest

Il SalinaDocFest ha aperto la sua ventesima edizione con la presenza di Uberto Pasolini, regista noto per un film che affronta il mito di Ulisse in modo intenso e radicale. La manifestazione si svolge in Italia e quest’anno vede la partecipazione di un ospite internazionale che ha dato un contributo significativo al cinema documentaristico. La presenza di Pasolini ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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