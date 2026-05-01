Un intervento chirurgico molto delicato è stato eseguito recentemente all’ospedale Santa Maria di Terni su un paziente con il cuore posizionato a destra, condotto con l’ausilio della tecnologia Carto. La procedura ha richiesto attenzione particolare a causa della rarità della condizione e delle caratteristiche specifiche del caso. La tecnologia utilizzata ha permesso di affrontare con precisione le sfide legate alla posizione anomala dell’organo.

Terni, 1 maggio 2026 – All’ ospedale Santa Maria di Terni è stato effettuato un delicato intervento su un paziente con il “ cuore a destra “, utilizzando la nuova tecnologia Carto. “Il team di Aritmologia diretto da Giovanni Carreras, con la collaborazione dei dottori Stefano Donzelli, Ludovico Lazzari, Giampaolo Marini e delle dottoresse Alessandra Tordini e Federica Di Meo, con il contributo di due specializzandi, il dottor Alessandro Volpe e il dottor Marco Rapaccini, ha trattato un paziente con fibrillazioni atriali parossistiche-persistenti che non rispondevano al trattamento farmacologico convenzionale – spiega il nosocomio –. Il paziente aveva una variante anatomica denominata “situs viscerum inversus”, per cui gli organi interni sono posizionati in maniera speculare all’interno del torace e dell’addome.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paziente con il ‘cuore a destra’, delicato e raro intervento chirurgico

TAVI: LA TECNICA PER SOSTITUIRE UNA VALVOLA CARDIACA SENZA INTERVENTO A CUORE APERTO

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Paziente con il ‘cuore a destra’, delicato e raro intervento chirurgico; Intervento su un paziente con il cuore a destra all’ospedale di Terni -; Riparate le valvole del cuore senza fermarlo: così alle Molinette hanno salvato un 82enne; Dallo spazio nuove prospettive per le cure del cuore.

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