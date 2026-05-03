GP di Miami la diretta | incidenti separati di Hadjar e Gasly safety-car prima Norris ha superato Antonelli

Da ilmessaggero.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il GP di Miami, si sono verificati due incidenti distinti coinvolgendo Hadjar e Gasly, che hanno portato l'entrata della safety-car. Nel frattempo, Norris ha superato Antonelli, mentre in pista Leclerc guida davanti a Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton e altri piloti. Al giro ottavo, la gara proseguiva con i primi in classifica ancora in corsa, sotto le vetture di sicurezza.

8° giro - Con la safety-car in pista Leclerc conduce davanti a Norris Antonelli Russell Piastri Hamilton Colapinto Albon Sainz Bearman Ocon Lindblad Perez Bortoleto Stroll Verstappen Alonso Bottas. Si è ritrato Lawson dopo l'urto con Gasly, ai box si ritira per problema tecnico l'Audi di Hulkenberg L'incidente di Gasly invece, è stato causato da Lawson che lo ha affiancato all'interno, ma è arrivato lungo e lo ha colpito nella ruota posteriore sinistra facendolo capotare. Per fortuna nessun problema per Gasly Con la safety-car in pista, Verstappen e la Red Bull sorprendono tutti montando le gomme hard Hadjar ha sbagliato alla chicane ed ha colpito il muro dopo essere rimbalzato sul cordolo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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