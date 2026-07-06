Foo Fighters Milano canta con Everlong fino all’ultimo istante

Durante il concerto ai festival I-Days, la band ha eseguito i brani più noti, culminando con l’ultima canzone, Everlong. Decine di migliaia di persone hanno cantato insieme, creando un’atmosfera intensa e partecipata. Lo spettacolo è durato fino all’ultimo istante, con il pubblico che ha accompagnato l’esibizione finale con entusiasmo e coro collettivo.

. La band guidata da Dave Grohl ha richiamato decine di migliaia di spettatori agli I-Days, regalando uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha attraversato i brani più celebri della carriera e si è concluso con l’emozionante esecuzione di Everlong, accolta dal coro di tutto il pubblico.. Un’attesa lunga che ha trovato finalmente il suo momento. I Foo Fighters hanno firmato una delle serate più attese dell’estate musicale italiana con il concerto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, inserito nel programma degli I-Days 2026. L’evento ha richiamato circa 65 mila appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, desiderosi di assistere al ritorno della celebre formazione americana nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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