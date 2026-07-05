I Foo Fighters si esibiscono questa sera all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, unica data italiana del loro “Take Cover Tour 2026”. La band presenta due nuovi singoli, “Today’s Song” e “Asking for a Friend”, a 30 anni dal debutto. L’evento inizia nel tardo pomeriggio e sono previste chiusure temporanee di alcune strade intorno all’area. Le indicazioni per raggiungere il sito e le rotte alternative sono pubblicate dalle autorità locali.

Milano, 5 luglio 2026 – A 30 anni dal loro debutto i Foo Fighters tornano con due nuovi singoli, “Today’s Song” e “Asking for a Friend”. E lo fanno anche suonando questa sera all’Ippodromo SNAI La Maura in quella che è l’unica data italiana del loro nuovo “Take Cover Tour 2026”. Su TicketOne sono disponibili ancora pochi biglietti per lo spettacolo di Dave Grohl e compagni che inizierà alle ore 20. Anche se l’etichetta di “rocker cortese” non è tra le sue preferite, Grohl e la sua affabilità continuano a rappresentare un segno distintivo dell’avventura Foo Fighters, varata subito dopo la traumatica fine dei Nirvana e trasformati da pietre filosofali come “Learn to fly”, “Best of you” o “The Pretender” in celebrità da stadio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - I Foo Fighters scaldano la Maura di Milano: scaletta, orari, come arrivare e tutte le strade chiuse

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