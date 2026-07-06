Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti l’irpino Tedesco consigliere

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino ha accolto con soddisfazione la nomina di un professionista irpino come consigliere della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti. La nomina riguarda un ex componente del Consiglio dell’Ordine locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le attività future.

Tempo di lettura: 2 minuti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino esprime grande soddisfazione per la nomina dell’ex presidente Francesco Tedesco a componente del Consiglio della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, prestigioso organismo impegnato nella promozione della ricerca, dell’innovazione e dell’approfondimento scientifico a supporto della professione. Un incarico di rilievo che rappresenta un significativo riconoscimento del percorso professionale e istituzionale di Tedesco, da anni punto di riferimento della categoria, e che conferma il valore delle competenze espresse dall’Ordine irpino anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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