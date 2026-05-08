Commercialisti di Arezzo | Battaglia guida la Fondazione verso il futuro

I commercialisti di Arezzo si preparano a un cambiamento nella formazione professionale, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia obbligatoria. La Fondazione ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici destinati ai professionisti, puntando a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza del settore. La guida di questa fase di innovazione è affidata a Battaglia, che ha illustrato le principali novità in programma.

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? Punti chiave Come cambierà la formazione professionale per superare la burocrazia obbligatoria?. Quali nuovi strumenti tecnologici introdurrà la Fondazione per i professionisti?. Chi guiderà l'Osservatorio economico per supportare le imprese del territorio?. Come influenzerà la Consulta dei giovani il futuro della categoria?.? In Breve Vicepresidente Polverini, segretaria Favilli e tesoriere Spertilli Raffaelli compongono il nuovo vertice.. Mandato quadriennale 2026-2030 con commissioni tematiche e Consulta per i giovani professionisti.. Creazione Osservatorio economico aretino e formazione specifica sull'intelligenza artificiale applicata..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Commercialisti di Arezzo: Battaglia guida la Fondazione verso il futuro Notizie correlate Fabio Battaglia nuovo presidente della fondazione dell'Ordine dei commercialisti di ArezzoIl Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo ha rinnovato l’organo direttivo della sua Fondazione. Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidenteArezzo, 7 maggio 2026 – Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidente. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fabio Battaglia nuovo presidente della fondazione dell'Ordine dei commercialisti di Arezzo; Fondazione ordine commercialisti, sì a Battaglia; Evento celebrativo SSArezzo annullato: gravi carenze nella pianificazione dell’evento; A San Giovanni una serata per ricordare Aldo Moro e le vittime del terrorismo. Fabio Battaglia nuovo presidente della fondazione dell'Ordine dei commercialisti di ArezzoLa carica di vice presidente è stata assegnata a Fabiola Polverini, quella di segretaria a Simona Favilli. Tesoriere Andrea Spertilli Raffaelli ... arezzonotizie.it Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordineManuel Cesari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha ufficialmente presentato la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ... lanazione.it Il Festival del Calcio Italiano presenta: Stati Generali del Calcio & Le Giornate Professionali dello Sport 26 novembre 2025 AIA Stadio di Arezzo Talk della mattina Antonio SANGES – Presidente Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport - facebook.com facebook