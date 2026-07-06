flotilla il mio viaggio per gaza

Un incontro in Piazza Guercino ha visto protagonista Arturo Scotto, organizzato dalla sezione PD di Cento. L’evento ha offerto un momento di confronto e racconto sulla situazione a Gaza, evidenziando la distanza tra speranza e realtà. La discussione si è concentrata sulla pace e sulle difficoltà attuali, coinvolgendo un pubblico interessato a capire meglio le dinamiche del conflitto. L’appuntamento si è svolto in un clima di dialogo e riflessione.

Un momento di confronto, racconto e speranza in una pace che oggi, globalmente, sembra purtroppo molto lontana. Questo è stato il cuore dell’incontro in Piazza Guercino e organizzato dalla sezione centese del PD, con protagonista Arturo Scotto. Al centro della conversazione, l’esperienza del deputato nella prima missione della Flotilla, salpata nell’estate del 2025, e il suo libro ’Flotilla. In viaggio per Gaza’. "Non ho l’ambizione di diventare uno scrittore – ha raccontato l’altra sera Scotto – ma vedo questo libro come un’occasione per continuare a tenere i riflettori accesi sulla tragedia del popolo palestinese. La questione è sempre stata una delle ragioni del mio impegno politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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