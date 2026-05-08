Flotilla-In viaggio per Gaza di Arturo Scotto | appuntamento in Biblioteca comunale

Il 23 maggio alle 17:30 si terrà presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni la presentazione del libro “Flotilla – In viaggio per Gaza”. L’evento si svolgerà in via San Francesco d’Assisi 36 e vedrà la partecipazione dell’autore Arturo Scotto. La conferenza sarà un’occasione per ascoltare approfondimenti sul contenuto dell’opera, che racconta le vicende di una flottiglia diretta verso Gaza.

Si terrà il prossimo 23 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni, in via San Francesco d’Assisi 36, la presentazione del libro “Flotilla – In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” del giornalista e parlamentare Arturo Scotto.L’iniziativa è promossa da.🔗 Leggi su Casertanews.it

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