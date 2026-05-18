Flotilla le navi israeliane circondano la missione in viaggio verso Gaza

Nelle ultime ore, diverse navi israeliane si sono avvicinate e circondano una missione umanitaria diretta verso Gaza, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La flottiglia, composta da varie imbarcazioni, sta attraversando acque sotto il controllo israeliano e si trova a breve distanza dalla costa. Le autorità israeliane hanno dichiarato di monitorare attentamente la situazione e di aver preso misure di sicurezza per evitare eventuali azioni non autorizzate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle parti coinvolte.

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