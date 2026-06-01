Flavio Cobolli vicino alla top5 nella classifica ATP Race! Fils e Medvedev nel mirino

Notizia in breve

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026, raccogliendo 400 punti fin dall’inizio del torneo. La sua performance lo avvicina alla top 5 della classifica ATP Race, con Fils e Medvedev nel mirino. La sua corsa nel torneo continua, mentre i punti accumulati sono validi sia per il ranking ATP che per la Race To Turin.