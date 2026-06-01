Flavio Cobolli vicino alla top5 nella classifica ATP Race! Fils e Medvedev nel mirino
Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026, raccogliendo 400 punti fin dall’inizio del torneo. La sua performance lo avvicina alla top 5 della classifica ATP Race, con Fils e Medvedev nel mirino. La sua corsa nel torneo continua, mentre i punti accumulati sono validi sia per il ranking ATP che per la Race To Turin.
Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro ha incamerato dall’inizio del torneo 400 punti, validi sia per il ranking ATP che per la Race To Turin. Nella classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel solo 2026 l’azzurro ora è sesto. 1 Jannik Sinner 5950 2 Carlos Alcaraz 3650 3 Alexander Zverev 3440 4 Daniil Medvedev 2220 5 Arthur Fils 19006 Flavio Cobolli 1720 7 Ben Shelton 1680 8 Casper Ruud 1665 9 Alex de Minaur 1615 10 Rafael Jodar 1569 LIVE Berrettini-J. Cerundolo 6-3 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per allungare il secondo set Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto! Giro d’Italia femminile 2026, straripante tris di Elisa Balsamo a Buja. 🔗 Leggi su Oasport.it
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