Flavio Briatore sbrocca per il gelato più costoso d' Italia | Resta un cretino
Un'ordinaria vendita di un cono gelato ha attirato l'attenzione per il suo prezzo di 95 euro, stabilito da una gelateria di Ruvo di Puglia. La notizia ha suscitato reazioni pubbliche, con alcune persone che hanno commentato criticamente il costo elevato. Tra queste, un noto imprenditore ha espresso un giudizio negativo, definendo chi spende tale somma come “cretino”. La vicenda ha generato discussioni online e tra i consumatori.
"Cretino chi li spende". Troppo anche per Flavio Briatore, uno che di lusso a tavola e spese pazze se ne intende eccome. Diventa un caso il cono gelato al prezzo di 95 euro proposto dalla storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il suo titolare, l'imprenditore Vincenzo Paparella, ospite di Pomeriggio Cinque Estate su Canale 5 ha illustrato la creazione, dolcissima ed estrema: zafferano con foglia d'oro al (poco) modico prezzo di 95 euro. Peraltro rincarato, visto che in origine in gelateria lo si poteva ordinare a "soli" 70 euro. "Troppo? Troppo poco?", per dirla con la mitologica formula di chef Alessandro Borghese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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