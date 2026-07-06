Flavio Briatore sbrocca per il gelato più costoso d' Italia | Resta un cretino

Notizia in breve

Un'ordinaria vendita di un cono gelato ha attirato l'attenzione per il suo prezzo di 95 euro, stabilito da una gelateria di Ruvo di Puglia. La notizia ha suscitato reazioni pubbliche, con alcune persone che hanno commentato criticamente il costo elevato. Tra queste, un noto imprenditore ha espresso un giudizio negativo, definendo chi spende tale somma come “cretino”. La vicenda ha generato discussioni online e tra i consumatori.