Due uomini sono stati derubati a Fiumicino di valigie dal valore complessivo di un milione di euro. Le valigie contenevano borse di lusso di marchi come Hermès, Cartier, Gucci e Louis Vuitton. Solo i trolley valgono circa 30mila euro. Durante un momento di distrazione, le due valigie sono state trafugate in pochi secondi. La refurtiva comprendeva oggetti di marca e accessori di alta gamma.

Hermès, Cartier, Gucci e Louis Vuitton sono solo alcuni dei marchi di lusso che le valigie della coppia conteneva. Solo i trolley valevano circa 30mila euro Un momento di distrazione edue valigie dal valore complessivo di un milione sono svanitenel giro di un secondo. È quanto successo all’aeroporto di Fiumicino ad una coppia di turisti americani di origini araba di 40 e 42 anni. I due avevano appena terminato la loro vacanza di lusso a Roma ed erano in fila allo sportello del tax refund, e stavano attendendo di presentare le ricevute per il rimborso dell’Iva sugli accessori acquistati. Ma proprio dietro di loro, due presunti ladri gli avrebbero portato via i carrelli carichi di valigie e borse griffate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiumicino, due emiri statunitensi derubati per totale di un milione

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Emiri derubati a Fiumicino, furto da 1 milione di euro

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