Colpo grosso in Versilia derubati in villa di notte Bottino da due milioni

Nella notte tra il 26 e il 27 aprile, una villa a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, è stata svaligiata da un gruppo di ladri. I malviventi sono riusciti a penetrare nell’abitazione e hanno portato via un ingente quantitativo di beni, stimato in circa due milioni di euro. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Forte dei Marmi (Lucca), 27 aprile 2026 – Colpo grosso degli uomini d’oro del crimine che la scorsa notte hanno svaligiato una villa di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi portando via un bottino ricco. Si dice, addirittura, superiore ai due milioni di euro, anche se ancora non è stato fatta una stima precisa della refurtiva. La Versilia glamour – e Forte dei Marmi ne è la capitale – è un paradiso per tanti in cerca di relax e riservatezza in una zona superlusso; ma offre il fianco anche a colpi da mille e una notte. Non è la prima volta che le ville della zona di Vittoria Apuana vengano prese di mira dai banditi. Case e ville superprotette, sorvegliate da videocamere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo grosso in Versilia, derubati in villa di notte. Bottino da due milioni Notizie correlate Colpo grosso al bancomat: sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottinoUn forte boato ha svegliato nella notte i residenti di Fornace Zarattini, frazione alle porte di Ravenna. Leggi anche: Villa Magnani: rubati Renoir, Cezanne e Matisse, un bottino da milioni Una raccolta di contenuti Si parla di: Colpo grosso in Versilia, derubati in villa di notte. Bottino da due milioni. Galatina, «Colpo grosso» in gioielleria: all'opera ladri «acrobati» per un bottino di 50mila euroI malviventi non hanno scelto la via d’ingresso più ovvia, evitando di forzare le saracinesche principali su strada, probabilmente per non attirare l’attenzione di passanti o residenti Ladri in azione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ladri svaligiano casa e hotel mentre il marito è via per il lutto della moglie: bottino da 200 mila euro in VersiliaUna banda di ladri approfittando dell’assenza del proprietario di casa, via per la morte della moglie appena morta, hanno svaligiato un hotel-casa di Lido Camaiore. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it