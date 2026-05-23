Due persone sono state arrestate a Milano dopo aver derubato turisti mentre erano seduti al bar, bevendo un caffè. I ladri hanno rubato valigie lasciate incustodite sui tavolini nel centro città. La polizia ha intercettato e fermato i sospetti, che sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti rubati. L’episodio è avvenuto in un’area frequentata da visitatori stranieri, spesso distratti dalle attrazioni. La polizia invita a prestare attenzione ai propri effetti personali in zone affollate.

Milano, 23 maggio 2026 – Turisti, in special modo stranieri e “distratti” delle bellezze del centro di Milano, nel mirino dei predoni di bagagli. L’ultimo colpo è stato messo a segno nella giornata di ieri: fortunatamente per il derubato, tutto il bottino è stato recuperato dalla polizia, attentissima a ogni movimento “strano” delle bande di ladri che pattugliano le vie intorno al Duomo e altre attrazioni turistiche di Milano. L’operazione. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Centro, durante un servizio di controllo del territorio organizzato proprio con l’obiettivo di contrastare i reati predatori, in via Torino, in centro a Milano, hanno individuato due algerini che camminavano separatamente e si scambiavano continui gesti d'intesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turisti derubati delle valigie mentre bevono un caffè seduti al tavolino di un bar: due arresti

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