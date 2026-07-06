Fiumicino boom al Da Vinci–Sessantotto Village | 15mila presenze e nuovi concerti in arrivo

Al Da Vinci–Sessantotto Village di Fiumicino si sono registrate circa 15.000 presenze, con un afflusso costante di pubblico settimanale. La location ospita concerti, eventi musicali e attività legate a cibo e socializzazione. Sono stati annunciati nuovi spettacoli e appuntamenti in programma nelle prossime settimane. La struttura continua a registrare un afflusso crescente di visitatori, confermando il successo dell’evento.

Fiumicino, 06 luglio 2026 – Un’atmosfera vivace, migliaia di persone ogni settimana e un format capace di far incontrare musica, divertimento, buon cibo e voglia di stare insieme. A meno di un mese dal debutto, il “ Da Vinci–Sessantotto Village” può già tracciare un primo bilancio estremamente positivo: nelle prime 18 serate di apertura (esclusi i lunedì), la manifestazione ha registrato oltre 15.000 presenze complessive, confermandosi come uno dei nuovi appuntamenti di riferimento dell’estate tra Roma e il litorale. Nato dalla collaborazione tra il Parco Da Vinci e lo storico format Sessantotto Village, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e la collaborazione di Radio Radio e Radio Bruno, il villaggio estivo anima, fino al 2 agosto, l’area tra Arcaplanet e Terranova del più grande Parco commerciale all’aperto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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