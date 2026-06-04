Da Vinci-Sessantotto Village | a Fiumicino si accende l’estate con musica food mercatini e spettacoli

A Fiumicino, il Parco Da Vinci ospita dal 10 giugno al 2 agosto la prima edizione del “Da Vinci – Sessantotto Village”. La manifestazione si svolge ogni sera nell’area tra Arcaplanet e Terranova, lungo via Lucio Battisti. L’evento comprende musica, mercatini, spettacoli e iniziative legate al cibo, senza altre attività o programmi oltre alla programmazione quotidiana.

Anche il Parco Da Vinci accende l’estate e lo fa con una novità assoluta: la prima edizione del “Da Vinci – Sessantotto Village”, il nuovo villaggio estivo che dal 10 giugno al 2 agosto animerà ogni sera l’area tra Arcaplanet e Terranova (via Lucio Battisti, Fiumicino) con una programmazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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