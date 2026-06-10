Estate a Fiumicino al Parco Da Vinci arriva il Sessantotto Village | tutti gli eventi gratuiti

Il Parco Da Vinci a Fiumicino ha aperto il “Sessantotto Village”, un evento gratuito che durerà tutta l’estate. La manifestazione propone musica, intrattenimento, attività per famiglie e stand di cibo. L’evento si svolge nel parco commerciale e coinvolge diverse iniziative pensate per tutte le età. La programmazione include spettacoli e momenti di svago distribuiti lungo la stagione estiva. L’organizzazione ha annunciato che l’ingresso è libero per tutti i partecipanti.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Il Parco Commerciale Da Vinci accende l’estate con una nuova iniziativa dedicata a musica, intrattenimento, food e famiglie. Dal 10 giugno al 2 agosto arriva il Da Vinci & Sessantotto Village, il villaggio estivo che animerà ogni sera l’area tra Arcaplanet e Terranova, con una programmazione continua dalle 18 all’1. La manifestazione si propone come un nuovo punto di riferimento per l’estate nel quadrante romano e sul litorale, con appuntamenti gratuiti, musica dal vivo, cover band, dj set, street food, mercatino artigianale e spazi dedicati ai bambini. Musica, street food e mercatino artigianale. Il villaggio aprirà ogni giorno alle 18 con la dj music di accompagnamento, l’apertura dell’ area street food, del mercatino artigianale e dell’ area bimbi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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