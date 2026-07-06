Erling Haaland, alto 195 centimetri e con 90 chili di muscoli, ha mostrato una forza impressionante durante l’ultima partita, travolgendo gli avversari. La sua potenza ha avuto un impatto notevole, paragonabile a quella di un atleta con grande forza fisica. Haaland ha segnato un gol che ha fatto piangere la squadra brasiliana, ricordando le imprese di altri grandi campioni del passato. La sua presenza in campo è stata determinante per il risultato finale.

Alto e grosso, enorme. Erling Haaland ha fatto piangere il Brasile, come il nostro Paolo Rossi 44 anni fa. Lui con la forza bruta. La strapotenza del vichingo da 195 centimetri e 90 chilogrammi di muscoli. Contro la difesa della Seleçao ha fatto il prepotente, sembrava Bud Spencer in “lo chiamavano Bulldozer”. Pareva Shaquille O’Neal. Perché la terra promessa dove ha saputo trascinare la sua Norvegia, ai quarti del Mondiale, è statunitense. Terra di pallacanestro, più che di calcio. E quella potenza, affascinante per naturalezza, ha ricordato proprio Shaq, il centro di 216 centimetri e 150 chili, 15 volte All Star e quattro volte campione Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fisico e forza devastante: Haaland sembra Shaq, travolge tutti e vince

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